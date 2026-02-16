Serie B2: la Pallavolo Cabiate travolge Busnago e riassapora la vittoria

La Pallavolo Cabiate ritrova il gusto della vittoria e lo ha fatto in occasione del secondo turno di ritorno del campionato di Serie B2 femminile.

Vittoria in Serie B2 per Cabiate

Dopo un mese dall’ultimo risultato positivo, Cabiate ha superato in casa il fanalino di coda Busnago con un netto 3-0. Missione compiuta e pronostico rispettato dalla squadra diretta da coach Mario Motta che, pur incompleta e senza Stefania Colombo e Giulia Crespi, ha vinto con pieno merito tutti e tre i set portandosi a casa 3 punti pesanti per la classifica dove si conferma al sesto posto. La Dolcos tornerà in campo ancora in casa sabato prossimo quando ospiterà la PlanetVolley già superata nel match d’andata per 0-3.

Il tabellino di Dolcos Cabiate-Busnago 3-0

Parziali: 25-19, 25-15, 25-18

Pallavolo Cabiate: Mazzi 15, A. Crespi 10, Visconti 9, Morolli 6, Erba 3, Lin 1, Federici 1, Chirulli 1.

Risultati del 2° turno di ritorno del girone A

Dolcos Cabiate-Busnago 3-0, Crema-Eagles Vergati PD 3-2, PlanetVolley VR-Agrate 3-2, Thema Studio US Torri- ZooGreen CR 3-2, Volley Noventa Vicentina-Zevio VR 3-0, Duec-Gorgonzola 1-3, Vero Volley Monza -Futurvolley 3-0.

La classifica del girone A, Serie B2

Volley Noventa Vicentina 40; Crema 34; Eagles Vergati PD 33; Thema Studio US Torri 32; Vero Volley Monza 28; Dolcos Cabiate, PlanetVolley VR 25; Zevio VR, Agrate 19; Gorgonzola 17; Duec Credeva 15; Futurvolley, ZooGreen CR 13; Busnago 2.

Programma del 3° turno di ritorno del girone A

Sabato 21 febbraio ore 21 Dolcos Cabiate-Futurvolley, Thema Studio US Torri-Crema, Agrate-Busnago, Eagles Vergati PD-Noventa, ZooGreen CR-Duec, Gorgonzola-PlanetVolley VR, Zevio VR- Vero Volley Monza.