In Serie B2 coach Motta elogia Cabiate: “Passo avanti importante in vista delle prossime sfide” 

La Pallavolo Cabiate è pronta per il rush finale del girone d’andata di Serie B2 femminile e si prepara a ospitare l’ultima gara della prima fase di regular season, sulla scia del bel successo corsaro colto a Credera Rubbiano.

Elogi in Serie B2

Il 3-1 inflitto alla Duec, al termine di una vera battaglia sportiva, ha lanciato la Dolcos al quinto posto a quota 21 punti per la soddisfazione di coach Mario Motta: “Nell’ultima gara, davvero complessa come sapevamo, abbiamo ottenuto il massimo. Questa volta siamo stati bravi soprattutto nei punti decisivi e, rispetto ad altre volte, siamo riusciti a portare a casa la posta piena. E’ sicuramente un passo in avanti sia dal punto di vista della determinazione che della coesione di squadra, importantissimo in vista del prossime gare”. A cominciare, come detto, dall’ultimo impegno del girone d’andata in programma sabato sera a Cabiate alle ore 21, quando la Dolcos riceverà la Vero Volley Monza che mercoledì recupererà anche la sfida con Agrate.

Programma del 13° turno ultimo d’andata del girone A

Sabato 17 gennaio 2026 ore 21 Cabiate-Monza, Agrate-Thema Studio US Torri, Futurvolley-PlanetVolley VR, Busnago-Duec, Gorgonzola-Volley Noventa Vicentina, Zevio VR-Crema, ZooGreen CR-Eagles Vergati PD .

La classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 31; Crema 29; Eagles Vergati PD 28; Thema Studio US Torri 25; Dolcos Cabiate 21; PlanetVolley VR 20; Vero Volley Monza 18; Zevio VR 16; Agrate, Gorgonzola 14; ZooGreen CR, Duec Credeva 12; Futurvolley 9; Busnago 0.