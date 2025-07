Serie B2: Pallavolo Cabiate femminile inserita nel Girone C

Volley donne

Novità importati per la società lariana in vista della prossima annata sportiva.

La Pallavolo Cabiate conosce le sue avversarie nella prossima stagione di Serie B2 femminile 2025/26.

Verso la Serie B2

La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato infatti i gironi di tutti i campionati e la squadra cabiatese diretta dal nuovo coach Mario Motta e dal vice Angelo Redaelli è stata inserita nel Girone C di B2. In attesa del calendario si sa già che il campionato cadetto scatterà nel weekend dell' 11-12 ottobre. Intanto la società ha annunciato la prima conferma importante per il roster 2025/26: si tratta della veterana Stefania Colombo che per la settima stagione giocherà con la maglia di Cabiate.

Il girone C

Asd Pallavolo Cabiate

Volley 2.0 Crema

Pallavolo 2c ASD

Capergnanica Volley

US Argentia Pallavolo

Pro Victoria Pallavolo SRL

Busnago Volleyball Team Asd

ASD Pallavolo Agrate

Eagles ASD

Polisportiva Qui Sport

San Martino Pallavolo

Polisportiva Zevio Assoc. Dilet.

Top Volley Verona Asd

ASD Volley Noventa