Serie B2: Pallavolo Cabiate in debutto vincente con Agrate

Parte con il piede giusto e soprattutto una bella vittoria per 3-0 il nuovo campionato di Serie B2 femminile per la Dolcos Pallavolo Cabiate.

Debutto vincente in Serie B2

Nel fine settimana la squadra diretta da coach Motta ha saputo bagnare l’esordio casalingo con un successo netto e meritato contro la Pallavolo Agrate vincendo bene tutti e tre i set. Primi tre punti in classifica che fanno morale e sono il miglior viatico per preparare la seconda partita, la prima in trasferta in programma sabato prossimo a Busnago che avrà tante ex in campo.

Il tabellino

Parziali 25-19, 25-21, 25-20

Dolcos Cabiate: G. Crespi 15, Mazzi 14, Visconti 10, A. Crespi 5, Carraretto 5, Colombo 4, Erba 2, Morolli 2, Brunelli 1. All. Motta

Il cartellone del 1° turno del girone A di B2 donne

Sabato 11 ottobre ore 21 Dolcos Cabiate-ASD Pallavolo Agrate 3-0, Thema Studio US Torri-Eagles Vergati PD 0-3, Volley Monza-Busnago 3-0, Volley Noventa Vicentina-ZooGreen CR 3-0, Enercom Fimi Crema-Gorgonzola 3-0, Duec Credeva-Futurvolley 1-3, PlanetVolley VR-Zevio VR 3-0.