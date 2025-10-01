Serie B2: Cabiate presenta le squadre in vista dell’ultimo test precampionato

Sono giornate speciali per la Pallavolo Cabiate che vede sempre più vicino il debutto nel campionato di Serie B2 femminile.
La Pallavolo Cabiate si presenta per l’esordio in Serie B2
Questa sera, alle 20, nella Sala Convegni “Giovanni Zampese” della BCC Cantù, in Corso Unità d’Italia, si svolgerà la presentazione di tutte le squadre della Pallavolo Cabiate 2025/26. Domani giovedì 2 ottobre la prima squadra diretta da coach Mario Motta poi tornerà in campo per l’ultimo test precampionato ospitando alle ore 21 l’allenamento congiunto con la Pol. Mandello presso il Palazzetto Comunale di via Paolo VI. Sarà di fatto questa l’ultima verifica prima dell’esordio nel campionato di Serie B2 2025/26 che avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate.
Il precampionato
Domenica 14 settembre Volley Academy Casargo-Cabiate 2-3
Mercoledì 17 settembre Giocosport Barzanò-Cabiate 0-4
Sabato 20 settembre Valpala Paladina-Cabiate 2-2
Domenica 27 Quadrangolare a Cardano sul Campo con le vittorie contro Pol. Mandello, Luino Volley e Volley Network
Giovedì 2 ottobre Cabiate-Pol. Mandello