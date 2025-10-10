Serie B2: Pallavolo Cabiate pronta per il debutto contro Agrate

La nuova Pallavolo Cabiate è pronta all’esordio in Serie B2 contro Agrate: squadra rinnovata e affidata a coach Motta.

Esordi in Serie B2

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in casa della Pallavolo Cabiate che domani, sabato 11 ottobre, debutterà in casa contro la Pallavolo Agrate nel campionato di Serie B2 femminile 2025/26. Una partenza attesa per una squadra molto rinnovata a cominciare dalla guida tecnica affidata a coach Mario Motta. Rinnovato e ringiovanito anche il roster che si è preparato con un lungo e positivo pre campionato. Da domani però si scenderà in campo per i conquistare i primi punti stagionali davanti al pubblico amico. Poi Cabiate sarà attesa da ben tre trasferte di fila. L’appuntameto è quindi per domani sera alle ore 21 presso il Palazzetto Comunale di Cabiate per Dolcos Cabiate-ASD pallavolo Agrate. L’andata si chiuderà il 17 gennaio a Monza mentre il girone di ritorno si giocherà dal 7 febbraio al 9 maggio 2026.

Il cartellone del 1° turno del girone A di B2 donne

Sabato 11 ottobre ore 21 Dolcos Cabiate-ASD Pallavolo Agrate, Thema Studio US Torri-Eagles Vergati PD, Volley Monza-Busnago, Volley Noventa Vicentina-ZooGreen CR, Enercom Fimi Crema-Gorgonzola, Duec Credeva-Futurvolley, PlanetVolley VR-Zevio VR

Il calendario per la Pallavolo Cabiate

1° turno Cabiate-Pallavolo Agrate andata 11/10, ritorno 7/2

2° turno Conad Busnago-Cabiate andata 18/10, ritorno 14/2

3° turno Futurvolley-Cabiate andata 25/10, ritorno 21/2

4° turno Gorgonzola-Cabiate andata 1/11, ritorno 28/2

5° turno Cabiate-Capergnanica Volley andata 8/11, ritorno 7/3

6° turno Marmi Lanza Zevio-Cabiate andata 15/11, ritorno 14/3

7° turno Cabiate-Crema andata 22/11, ritorno 21/3

8° turno Thema Studio US Torri-Cabiate andata 30/11, ritorno 28/3

9° turno Cabiate-Volley Noventa andata 6/12, ritorno 11/4

10° turno Eagles Vergati-Cabiate andata 14/12, ritorno 18/4

11° turno Cabiate-Peloso Infissi PlanetVolley andata 20/12, ritorno 25/4

12° turno Duec-Branchi e Benedetti-Cabiate andata 10/01, ritorno 2/5

13° turno Volley Monza-Cabiate andata 17/01, ritorno 9/5