Serie B2: testacoda per la Pallavolo Cabiate, prima sconfitta al tie break

Testacoda fatale per la Pallavolo Cabiate che a Gorgonzola ha dovuto incassare la prima sconfitta stagionale in Serie B2 femminile.

Prima sconfitta in Serie B2 per Cabiate

La squadra brianzola diretta da coach Mario Motta si è dovuta arrendere per 3-2 al tie break ma mantiene la vetta in coabitazione con PlaneyVolley e Volley Noventa Vicentina. Per come era iniziata, sotto 2-0 alla fine è andata bene al team cabiatese che nonostante una super Alice Crespi non ha potuto evitare la sconfitta ma è comunque tornata a casa con 1 punto. Questo il commento a fine gara di coach Motta: “È stata una bella gara. Gorgonzola ha giocato molto bene e ci ha messo in difficoltà. Questo conferma come indipendentemente dalla classifica ogni partita fa storia a sè. Noi siamo stati bravi per due set e meno negli altri tre, ora torniamo in palestra per lavorare e giocare al meglio le prossime gare”. A cominciare dalla prossima che vedrà Cabiate tornare tra le mura amiche sabato 8 novembre contro la Zoogreen Capergnanica Volley alle ore 21.

Il tabellino

Parziali: 25-16, 25-23m 16-25, 18-25, 15-10

Dolcos Cabiate: Alice Crespi 27, Colombo 11, Morolli 11, Mazzi 10, Ruggiero, Visconti 6, Carraretto 5, Erba 2. All. Motta

I risultati del 4° turno del girone A, Serie B2

Sabato 1 novembre Crema-Duec 3-1, Gorgonzola- Cabiate 3-2, ZooGreen CR-PlanetVolley VR 0-3, Eagles Vergati PD-Vero Volley Monza 3-1, Zevio VR-Agrate 3-2, Futurvolley-Busnago 3-0.

Classifica del girone A

Dolcos Cabiate, Volley Noventa Vicentina, PlanetVolley VR 10; Enercom Fimi Crema, Eagles Vergati PD 8; Thema Studio US Torri 7; Vero Volley Monza, Agrate, Futurvolley 6; Zevio VR 5; Duec Credeva, ZooGreen CR 3; Gorgonzola 2; Busnago.

Il cartellone del 5° turno del girone A

Sabato 8 novembre ore 21 Dolcos Cabiate- ZooGreen CR , Volley Noventa Vicentina-Enercom Fimi Crema, Duec Credeva-Thema Studio US Torri, PlanetVolley VR-Eagles Vergati PD ,Vero Volley Monza-Gorgonzola, Agrate-Futurvolley , Busnago-Zevio VR .