Serie C: a domicilio Mariano e Vertemate, in trasferta Villa Guardia

Serata di anticipi "lariani" nel campionato di basket serie C femminile.

Anticipi di serie C

Tutte e tre le squadre nostrane scendono in campo per aprire il 7° turno del girone Ovest e per riscattare i recenti passi falsi. Impegni casalinghi per la Nonna Papera Mariano che ospita il Gavirate e per la Vertematese che riceve il Corsico. Terza trasferta consecutiva invece per il GS Villa Guardia di scena sul campo della Fernese per provare a rimanere agganciata alle zone di vertice.

Il programma completo del 7° turno del girone Ovest

Venerdì 15 novembre ore 21.15 Fernese-Villa Guardia, Nonna Papera Mariano Comense-Gavirate, ore 21.30 Vertematese-Corsico; sabato 16 Bollate-Tradate, Vittuone-Trezzano; domenica 17 Lecco-San Gabriele, Legnano-Sondrio.

La classifica del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio 10; Corsico, Gs Villa Guardia, Gavirate, Legnano 8; Vertematese, Lecco 6; Trezzano 4; Fernese, Mariano, Tradate 2; Bollate 0.