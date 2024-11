Serie C: anticipo amaro per la Vertematese che scivola a Tradate

Anticipo amarissimo quello di ieri, giovedì 7 novembre, nel 6° turno di serie C femminile per l'Us Vertematese.

Duro colpo in serie C

La squadra brianzola diretta da coach Luca Zanotti non è riuscita a cavalcare l'onda del bel colpo messo a segno settimana scorsa sul campo della capolista Vittuone e ieri sera è scivolata sgambettata dal fanalino di coda Sportlandia Tradate. Un'occasione persa per le azzurre di lanciarsi verso le zone alte del girone dove vuole restarci il GS Villa Guardia che scenderà in campo ancora in trasferta domenica ospite del San Gabriele Milano in uno scontro diretto al vertice. Domenica in posticipo sarà di scena anche la Nonna Papera Mariano ospite del Trezzano sul Naviglio.

Il programma completo del 6° turno del girone Ovest

Giovedì 7 ore 21.15 Tradate-Vertematese 64-50; venerdì 8 Gavirate-Corsico, Fernese-Aba Legnano; sabato 9 Sondrio-Lecco, domenica 10 ore 18 San Gabriele-Villa Guardia, Ardor Bollate-Vittuone, ore 19 Trezzano-Nonna Papera Mariano.

La classifica del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio, Corsico, Gs Villa Guardia 8; Gavirate, Legnano, Vertematese, Lecco 6; Fernese, Trezzano, Mariano, Tradate 2; Bollate 0.