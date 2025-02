Serie C: Vertematese a Gavirate, domani il derby GSV-Mariano

Si alza il sipario questa sera sul 4° turno di ritorno del campionato di serie C femminile e il compito di apripista spetta a Vertemate.

Serie C: apre Vertemate

La squadra azzurra diretta da coach Luca Zanotti è attesa da una trasferta non semplice a Gavirate ma punta a bissare il successo nell'ultimo derby con Mariano. Proprio il quintetto marianese, ultimo in classifica, è atteso da un altro derby lariano in programma domani sera a Villa Guardia: in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 7 febbraio ore 21 Gavirate-Vertematese, Trezzano-San Gabriele; sabato 8 Sondrio-Tradate, Legnano-Bollate, ore 21.30 Villa Guardia-Mariano; domenica 9 Lecco-Vittuone, Corsico-Fernese.

Classifica girone Ovest, Serie C

Vittuone, Sondrio 28; San Gabriele, Lecco 26; Gavirate 20; Vertematese, Corsico, Legnano 16; Fernese 14; Villa Guardia, Bollate 10; Trezzano, Tradate 6; Mariano 2.