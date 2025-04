Serie C: sipario sulla stagione con un tris di sconfitte per le lariane

Peggio di così non poteva chiudersi la stagione regolare di serie C femminile per i colori lariani.

Serie C, tris da brividi

Nel week-end è arrivato un tris di sconfitte casalinghe per le squadre nostrane. Ininfluente lo stop subito contro la Fernese dalla Vertematese che era già salva. Così come non cambia la sostanza l'ennesimo ko della Nonna Papera Mariano già retrocessa che però sperava di congedarsi dalla categoria in bellezza. Amarissimo, invece, lo stop interno subito ieri, domenica 13 aprile, dal Villa Guardia: perdendo lo scontro diretto con Tradate finisce al 13° posto e da lì partirà nella rincorsa salvezza nei playout, ma non avendo il fattore campo a favore.

Il programma del 13° turno, ultimo del girone Ovest

Legnano-Corsico 62-51, Gavirate-Lecco 57-59, Nonna Papera Mariano-Ardor Bollate 47-70, Vertematese-Fernese 60-64, Trezzano-Sondrio 57-51; domenica 13 Vittuone-San Gabriele 72-53, ore 18 Villa Guardia-Tradate 45-51.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 48; San Gabriele 44; Sondrio, Lecco 40; Gavirate 32; Fernese, 28; Corsico, Legnano 26; Vertematese 20; Tradate 16; Villa Guardia, Bollate, Trezzano 14; Nonna Papera Mariano 2.