Pallacanestro minors

Serie C: Cermenate lancia la volata ospitando Opera, vuole rialzarsi dopo il ko a Varese

La Virtus torna tra le mura amiche per aprire il rush finale di regular season.

Serie C: Cermenate lancia la volata ospitando Opera, vuole rialzarsi dopo il ko a Varese

Cermenate · 13/03/2026 alle 11:30

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Dopo aver perso il big match a Varese e anche la testa della classifica nel girone Nord Est di Serie C, la Virtus Cermenate cerca riscatto.

Voglia di riscatto in Serie C

La Virtus si prepara a tornare in campo tra le mura amiche dove domani sera alle ore 21 per il 13° turno di ritorno ospiterà l’Opera. La squadra gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto lancia così la volata finale della regular season aprendo l’ultimo trittico ricevendo Opera già battuto all’andata per 86-91 in trasferta, poi settimana prossima renderà visita al Settimo per poi chiudere sabato 28 in casa contro la Pallacanestro Milano. Se il primo posto non sembra facile da riconquistare ora l’obiettivo del team gialloblù è almeno difendere la seconda piazza in vista dei playoff.

Programma del 13° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 14 marzo Sanmaurense-Settimo, Venegono-Cerro, Legnano-Pall. Milano, Casoratese-Lissone, Rondinella-Milanotre, ore 21 Virtus Cermenate-Opera, domenica 15 Robur Varese-Seregno, Aironi Robbio-Conforama Varese.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate, Conforama Varese 42; Sanmaurense 38; Lissone  36; Cerro 34; Pall. Milano 32; Robur Varese 28; Milanotre, Legnano 26; Opera, Aironi Robbio, Settimo 22; Casoratese 20; Rondinella Sesto 16; Venegono 14; Seregno 12.

Lorenz Di Benedetto neo head Coach Virtus Cermenate - foto social Virtus
Lorenz Di Benedetto head Coach Virtus Cermenate – foto social Virtus
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