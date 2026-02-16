Serie C: Cermenate al fotofinish abbatte gli Aironi e resta in testa

Vittoria al fotofinish per la Virtus Cermenate nel posticipo domenicale dell’8° turno di ritorno del campionato di serie C Maschile.

La Virtus vince in Serie C

Ieri, domenica 15 febbraio, la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi (assente per squalifica e sostituito dal vice Lorenz Di Benedetto). La Virtus si è imposta sul campo degli Aironi Robbio al termine di una gara molto equilibrata e risolta da un gioco da tre punti realizzato da Torriani a pochi secondi dalla fine. Cermenate resta così da sola in vetta al girone Nord Est e tornerà in campo sabato prossimo in casa quando ospiterà il big match con Cerro.

Il tabellino di Aironi Robbio-Virtus Cermenate

Parziali: 16-19, 34-29, 46-46

Robbio: Oggioni 12, Annaratone n.e., Zunino n.e., Bettanti n.e., Facchi 3, Giovara 4, Tardito 5, Reimundo 10, Sacchi 17, Pontisso 2, Ferretti 9, Veronese n.e.. All. Gallina

Cermenate: Bargna 5, Ceppi 3, Cairoli 1, Molteni 5, Lapetina, Verga 13, Campi n.e., Tresso n.e., Lucchini 16, Carioni 5, Torriani 9, Molin 6. All. Di Benedetto

I risultati dell’8° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 14 Sanmaurense-Robur Varese 76-68, Settimo-Casoratese 82-78, Legnano-Milanotre 54-77, Conforama Varese-Venegono 95-89, Lissone-Pall. Milano 70-57; domenica 15 Rondinella-Opera 80-98, ore 18 Aironi Robbio-Virtus Cermenate 62-63, Seregno-Cerro 56-89.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate 36; Conforama Varese, Cerro 34; Sanmaurense Pavia, Lissone 32; Pall. Milano 26; Milanotre 24; Robur Varese 22, Aironi Robbio, Legnano, Opera 20; Settimo 16; Casoratese, Rondinella Sesto 14; Seregno, Venegono 12.

Il programma del 9° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 21 febbraio Milanotre-Casoratese, Legnano-Rondinella, Conforama Varese-Sanmaurense, Pall. Milano-Venegono, ore 21 Virtus Cermenate-Cerro, Opera-Lissone, Seregno-Settimo, domenica 22 Robur-Aironi Robbio.