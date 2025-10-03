Serie C: Cermenate alla prima casalinga punta al bis contro la Sanmaurense

Sull’onda lunga dell’esordio vincente di settimana scorsa sul campo del Milanotre, la Professional Link Virtus Cermenate è pronta a tornare in campo per il 2° turno d’andata di Serie C maschile.

Si gioca in Serie C

Domani sera, sabato 4 ottobre, la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi debutterà tra le mura amiche ospitando alle ore 21 una bella sfida contro la quotata Edimes Sanmaurense Pavia vittoriosa anch’essa nel match d’esordio contro legnano. Fa il punto in casa Virtus il DS Roberto Anzivino: “Dal giorno del raduno si respira nel gruppo squadra e in tutto l’ambiente un’aria elettrica piena di energia e determinazione. Anche i nuovi arrivati si sono subito integrati benissimo in un ambiente che è da sempre la nostra forza. L’obiettivo è quello di crescere come gruppo e onorare la maglia e i nostri tifosi sempre e ogni partita. Sono certo che, con il sostegno del nostro pubblico, abbiamo le potenzialità e le possibilità di raggiungere traguardi importanti e toglierci belle soddisfazioni”.

Programma del 2° turno d’andata del girone Nord Est C

Sabato 4 ottobre alle 21 Virtus Cermenate-Sanmaurense (arbitri Puglisi-Tanzi), Campus Varese-Rondinella Sesto, Venegono-Opera, Robur Varese-Milanotre, Cerro-Lissone, Settimo-Pallacanestro Milano, Legnano-Casoratese; domenica 5 Aironi Robbio-Seregno.