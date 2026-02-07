Serie C: Cermenate ospita la Robur Varese per tenere la vetta

Diventa sempre più avvincente la lotta al vertice nel girone Nord Est di Serie C maschile: cinque squadre racchiuse nello spazio di 4 punti.
Sfida per la vetta in Serie C
In vetta continua il testa a testa tra la Virtus Cermenate e la Conforama Varese appaiate a quota 32. Per la squadra brianzola diretta da coach Edoardo Pogliaghi, tornata al successo settimana scorsa contro Venegono, il calendario offre un altro turno casalingo. Nella serata di oggi, sabato 7 febbraio, i gialloblù ospitano alle 21 (arbitri Lupo-Basile) la Robur Varese, squadra ostica ma che hanno già battuto nel match d’andata in trasferta per 61-73.
Il programma del 7° turno di ritorno girone Nord Est
Sabato 7 ore 21 Virtus Cermenate-Robur Varese, Venegono-Legnano, Cerro-Sanmaurense, Milanotre-Settimo, Casoratese-Rondinella, Opera-Seregno, Lissone-Robbio, Pall. Milano-Conforama Varese.
La classifica del girone Nord Est, Serie C
Virtus Cermenate, Conforama Varese 32; Cerro, Sanmaurense Pavia 30; Lissone 28; Pall. Milano 24; Robur Varese 22, Aironi Robbio, Milanotre 20; Legnano 18; Opera 16; Settimo, Rondinella Sesto 14; Seregno, Venegono, Casoratese 12.