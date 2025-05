Serie C: Cermenate apre la serie di semifinale contro la Bocconi

E' una Virtus Cermenate lanciata e gasata quella che si prepara a tornare in campo per continuare la sua corsa nei playoff di serie C maschile.

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi dopa aver superato l'ostacolo Fortitudo Busnago eliminandolo nei quarti di finale con un secco 2-0, ora è pronta ad aprire la serie di semifinale che la vedrà opposta alla Bocconi Milano con il fattore campo ancora a suo favore: la gara 1 della serie si gioca sabato 10 a Cermenate alle 21, gara 2 a Milano mercoledì 14 mentre l’eventuale bella in casa è ancora da definire.

Vigilia serena in casa gialloblù come ammette coach Pogliaghi:

«C'è euforia e grande serenità in tutto il nostro ambiente. La squadra si sta allenando bene per arrivare carichi anche a questa semifinale. Purtroppo in gara 1 non avremo a disposizione Lucchini, non vogliamo rischiarlo per un problema al polpaccio, ma speriamo di recuperarlo per gara2. Sappiamo bene che già la partita di sabato sarà subito importante ma la giochiamo in casa e il fattore campo ancora una volta potrà essere un valore aggiunto per noi. Affrontiamo la Bocconi che ha eliminato Settimo 2-1 nei quarti e si presenta come avversario di talento ed esperienza. In stagione regolare abbiamo vinto entrambe le partite ma si sa che i playoff sono sempre un torneo a parte quindi dovremo puntare molto sulla nostra aggressività difensiva e anche sulla nostra panchina più profonda. Penso infatti che anche i nostri under potranno darci un grande contributo garantendoci il cambio di passo a partita in corso».