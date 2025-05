Serie C: Cermenate batte Dream Volley e sogna il primato

Altro successo per la Bianchi Group Cermenate: vince 3-0 contro Dream Volley e nel prossimo week-end sarà cruciale, per la vetta della Serie C, la sfida contro Cumdi Luino Volley.

Trionfo per Cermenate in Serie C

Vittoria da tre punti per la Bianchi Group che conquista i tre punti in palio e si prepara alla sfida dell’ultima di campionato contro Luino. Primo set senza problemi per le padrone di casa che gestiscono il parziale andando a vincere 25-15 la frazione di gioco. Sempre avanti le comasche anche nel secondo set con Cermenate che chiude con un netto 25-14 il parziale. Non cambia il canovaccio nemmeno nel terzo set con le virtussine che partono avanti, gestiscono il vantaggio e chiudono 25-16 il parziale, vincendo l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato, ultimo della stagione regolare, Cermenate ospiterà, alle 21 di sabato 17 maggio, la Cumdi Luino Volley.

Info match e classifica

Serie C Femminile - FIPAV Lombardia - 26^ Giornata di Campionato

BIANCHI GROUP CERMENATE 3 - DREAM VOLLEY 0 (25-15, 25-14, 25-16)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi, Pusceddu, Mancarella, Mussida, Clerici, Celichini, Modena, Frigerio, Rusconi, Maiocchi, Crepaldi, Liuzzo, Castelli (L1), Tortosa (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.