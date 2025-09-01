Serie C: Cermenate bene nel primo test match vinto contro il Vacallo

E’ iniziato bene il pre campionato della Virtus Cermenate che nel week-end ha già giocato e vinto la sua prima amichevole ufficiale in Serie C.

Match positivo in Serie C

Con una settimana di allenamenti sulle gambe, la squadra gialloblù allenata da coach Edoardo Pogliaghi è già scesa in campo per ospitare un utile test match di caratura internazionale contro gli svizzeri della Sav Vacallo che parteciperanno alla Serie B elvetica sotto la guida dell’ex tecnico gialloblù Marco Rota. La Virtus tra le mura amiche della palestra Renato Malacarne si è imposta per 83-55. Primo quarto equilibrato e vinto dai locali per 24-19. Vantaggio che è aumentato al riposo chiuso sul 46-31 per i gialloblù che hanno poi allungato al 30′ sul 69-38 per fissare il risultato finale sull’83-55. Ricordiamo che la Virtus già giovedì 4 settembre tornerà in campo, alle 20.30, sempre in casa, per ospitare la seconda amichevole contro il Bottanuco. Il precampionato della squadra di coach Pogliaghi continuerà mercoledì 10/9 ore 20 Robur Saronno-Virtus; Sabato 13/9 ore 18 Virtus-Legnano; Sabato 20 e Domenica 21/9 Trofeo Malacarne con Virtus, Calolziocorte, Venegono, Rondinella. Il debutto in campionato, invece, è fissato per sabato 27/9 1° turno di campionato 18.30 Milanotre-Virtus.