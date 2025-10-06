Serie C: Cermenate batte in rimonta la Sammaurense

Vittoria in rimonta nel secondo turno d’andata di Serie C per la Virtus Professional Link Cermenate.

Cermenate in vetta alla Serie C

La Virtus ha superato, tra le mura amiche, l’ostica Sanmaurense Pavia e si mantiene in vetta al girone C. Prima parte di rincorsa per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi che però cambia marcia dopo l’intervallo e piazza nel terzo quarto il parziale che ribalta il match trascinata da Stefano Ceppi e Davide Tresso. Domenica prossima la Virtus tornerà in campo ospite del Seregno guidato dall’ex coach Gilberto Spinelli.

Il tabellino

Parziali: 14-15, 29-51, 68-56

Virtus Cermenate: Ceppi Stefano 19, Tresso Davide 13, Molteni Mattia 9, Verga Phuwin Simone 6, Carioni Matteo 5, Lucchini Andrea 5, Torriani Luca 5, Cairoli Luca 4, Molin Leonardo 2, Bargna Giacomo, Campi Nicolò, Lapertina Federico, All. Pogliaghi.

Sanmaurense Pavia: Crimeni Enrico 12, Maghet Fabio 10, Gatto Cristian 8, Alemanno Nicolò 6, Ragni Alberto 6, Bruciamonti Stefano 5, Rossi Simone 5, Gavoni Tommaso 3, Pucci Davide 1, All. Fossati.

Risultati del 2° turno d’andata del girone Nord Est C

Sabato 4 ottobre alle 21 Virtus Cermenate-Sanmaurense68-56, Campus Varese-Rondinella Sesto 102-71, Venegono-Opera 78-92, Robur Varese-Milanotre 74-66, Cerro-Lissone 83-107, Settimo-Pallacanestro Milano 72-78, Legnano-Casoratese 74-55; domenica 5 Aironi Robbio-Seregno 104-69.

Classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy, Robur Varese 4; Lissone, Legnano, Settimo, Sanmaurense, Casoratese, Cerro, Pallacanestro Milano, Aironi Robbio, Rondinella Sesto 2; Venegono, Milanotre, Seregno 0.

Programma del 3° turno d’andata

Sabato 11 ottobre Lissone-Milanotre, Casoratese-Robur Varese, Legnano-Varese Academy, Settimo-Rondinella Sesto, Venegono-Aironi Robbio, Opera-Cerro, Pallacanestro Milano-Sanmaurense; domenica 12 ore 18.30 Seregno-Cermenate.