Serie C: Cermenate chiude la regular season contro Milano e spera nel primo posto

Vigilia speciale per la Virtus Cermenate che, domani sera, chiuderà la regular season in Serie C con ancora una speranza di centrare il primo posto.

Cermenate cerca la vetta in Serie C

Di fatto la squadra gialloblù è attualmente prima appaiata a quota 46 punti con la Conforama Varese, ma non è padrona del suo destino perchè non solo dovrà vincere in casa l’ultimo impegno regolare contro la Pallacanestro Milano ma anche sperare nel ko di Varese, che vanta gli scontri favorevoli a suo favore, come ammette il tecnico Virtus Lorenz Di Benedetto: “Infatti dobbiamo vincere e sperare in un colpo di Lissone contro Varese, ma sarà difficile perché per Lissone vincere o perdere non cambierebbe nulla. Noi comunque vada siamo già certi del secondo posto e siamo tutti molto soddisfatti di quanto fatto. Ora vogliamo fare un ulteriore step e siamo pronti ad affrontare al meglio i playoff per andare più avanti possibile”.

Il 15° turno ultimo di ritorno girone Nord est

Sabato 28 marzo Sanmaurense-Seregno, Robur-Cerro, Venegono-Milanotre, Legnano-Settimo, Casoratese-Opera, Conforama-Lissone, ore 21 Cermenate-Pall. Milano, domenica 29 Robbio-Rondinella.

Classifica girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate, Conforama Varese 46; Sanmaurense 42; Lissone, Cerro 38; Pall. Milano 34; Robur Varese,Milanotre 30; Legnano 28; Opera, Aironi Robbio, Settimo, Casoratese 22; Rondinella Sesto, Venegono 16; Seregno 12.