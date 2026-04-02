Serie C: Cermenate chiude seconda e dopo Pasqua sfiderà Milanotre

E’ calato il sipario sulla regular season del campionato di Serie C maschile.
Cermenate si prepara ai quarti di finale in Serie C
Nel girone Nord Est la Virtus Cermenate ha concluso perdendo in casa contro la Pallacanestro Milano confermandosi al secondo posto nella griglia di partenza dei playoff. La squadra gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto dopo la sosta pasquale inizierà la serie dei quarti di finale al meglio delle tre gare ospitando sabato 11 aprile Milanotre: gara 2 in trasferta il 15 aprile eventuale gara 3 ancora a Cermenate il 1 aprile. La vincente sfiderà in semifinale la vincente della serie Sanmaurense-Pallacanestro Milano.
I risultati del 15° turno ultimo di ritorno girone Nord est
Sanmaurense-Seregno 79-51, Robur-Cerro 60-67, Venegono-Milanotre 69-79, Legnano-Settimo 61-60, Casoratese-Opera 67-70, Conforama-Lissone 85-83, Virtus Cermenate-Pall. Milano 81-87, Aironi Robbio-Rondinella Sesto 67-65.
Classifica finale del girone Nord Est, Serie C
Conforama Varese 48; Virtus Cermenate 46; Sanmaurense 44; Cerro 40; Lissone 38; Pall. Milano 36; Milanotre 32; Legnano, Robur Varese 30; Opera, Aironi Robbio 24 Settimo, Casoratese 22; Rondinella Sesto, Venegono 16; Seregno 12.
II quarti di finale del girone Nord Est
Sabato 11 e domenica 12 Conforama Varese-Legnano, Cerro-Lissone, Sanmaurense-Pallacanestro Milano, Virtus Cermenate-Milanotre (gara 1 sabato 11, gara 2 il 15/4, gara 3 eventualmente il 18/4).