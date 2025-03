Serie C: Cermenate doma Busnago e torna alla vittoria

La Virtus Cermenate ritrova subito il successo in Serie C dopo il ko subito sette giorni fa nel big match d'alta quota contro Cerro.

Cermenate vince in Serie C

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi e trascinata sul campo da capitan Jacopo Lepri ha sfruttato a dovere il fattore campo per regolare la Fortitudo Busnago. Decisiva la partenza a razzo nel primo quarto chiuso avanti per 26-6. La Virtus tornerà in campo ancora in casa sabato prossimo nel penultimo turno di stagione regolare quando ospiterà il big match contro Milanotre.

Tabellino di Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago 80-69

Parziali 26-6, 40-31, 61-49

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 16, Lucchini Andrea 12, Lakicevic Jovan 11, Carioni Matteo 9, Strambini Pietro 8, Verga Phuwin Simone 8, Molin Leonardo 7, Clerici Matteo 5, Cairoli Luca 4, Botta Pierfrancesco, Camara Mamadou, Giardini Samuele. All. Pogliaghi.

Fortitudo Busnago : Arioli Federico 10, Favalessa Matteo 10, Perego Davide 10, Saini Federico 10, Mitov Matteo 9, Boniolo Andrea 6, Casati Simone 6, Boleli Vasconcellos Josuè 4, Gotti Claudio 4, Brigatti Riccardo, Chirico Edoardo, Timis Edoardo. All. Ascenzo.

I risultati dell'11° turno di ritorno

Cermenate-Busnago 80-69, Milanotre-Robur Somaglia 73-63, Pall. Milano-Seregno 100-62, Varedo-Novate 73-65. Lissone-Settimo 52-80, Opera-Bocconi 69-84, Gorgonzola-Cerro 60-81.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 36; Virtus Cermenate, Pall. Milano 34; Bocconi 32; Milanotre 30; Settimo 28; Gorgonzola, Busnago, Lissone, Opera 22; Seregno 18; Novate 14; Robur Somaglia 12; Varedo 10.

Il cartellone del 12° turno, penultimo di ritorno

Sabato 5 aprile ore 21 Cermenate-Milanotre, Settimo-Pall. Milano; domenica 6 Robur Somaglia-Opera, Seregno-Varedo, Novate-Cerro, Bocconi-Lissone. Gorgonzola-Busnago.