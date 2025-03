Serie C: Cermenate doma Novate e resta seconda

Pronostico rispettato dalla Virtus Cermenate che resta al secondo posto nel girone D di Serie C maschile.

Sorrisi in Serie C

Vittoria non semplice per i gialloblù che, diretti da coach Edoardo Pogliaghi, hanno sfruttato il week-end casalingo per portare a casa punti importanti: fino al 34' infatti la gara è rimasta sul filo dell'equilibrio poi sul 45-44 capitan Jacopo Lepri ha suonato la carica e innescato il parziale decisivo.

Il tabellino di Virtus Cermenate - O.S.A.L. Novate 57 - 50

Parziali 12-11, 26-26, 43-35

Virtus Cermenate : Lakicevic Jovan 10, Molin Leonardo 10, Carioni Matteo 8, Clerici Matteo 7, Lepri Jacopo 7, Verga Phuwin Simone 5, Giardini Samuele 4, Strambini Pietro 3, Lucchini Andrea 2, Cairoli Luca 1, Botta Pierfrancesco ne, Camara Mamadou ne. All. Pogliaghi.

O.S.A.L. Novate : Torriani Luca 16, Tornatore Riccardo 14, Pietrobon Andrea 8, Coraini Andrea 5, Gorla Matteo 4, Crescentini Lorenzo 3, Benussi Giacomo, Lombardi Luca, Villa Nicolò, Vitelli Marco, Gorla Edoardo ne, Sala Stefano ne, All. Paduano.

I risultati del 8° turno di ritorno

Milanotre-Seregno 70-69, Settimo-Robur Somaglia 82-79, Lissone-Pall. Milano 69-87: Cermenate-Novate 57-50; Bocconi-Busnago 86-73, Opera-Cerro 87-80, Gorgonzola-Varedo 69-62.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 32; Virtus Cermenate, Pall. Milano 30; Milanotre 28; Bocconi 26; Settimo 24; Gorgonzola, Busnago 20; Lissone, Seregno, Opera 18; Novate, Robur Somaglia 12; Varedo 6.

Il cartellone del 9° turno di ritorno

Sabato 15 marzo Robur Somaglia-Novate, Cerro-Bocconi, Milanotre-Settimo, Varedo-Busnago, Lissone-Seregno; ore 21 Cermenate-Pall. Milano; domenica 16 Gorgonzola-Opera.