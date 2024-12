Serie C: Cermenate espugna anche Milano e ora è in fuga

Non c’è freno per i giovani della Virtus, squadra di coach Pogliaghi capolista del girone D in serie C.

Cermenate domina la serie C

Ora è proprio fuga quella del Virtus Cermenate che nel 9° turno del girone D era attesa dal big match sul campo della Pallacanestro Milano e che invece ha sbancato intonando così la sua nona sinfonia vincente di questo super inizio di campionato di serie C. La squadra di coach Edoardo Pogliaghi dopo una prima parte in equilibrio ha piazzato l'allungo importante nella terza frazione per poi difendere il vantaggio dagli assalti finali dei locali. Ora, con quattro punti di vantaggio la capolista, Virtus può preparare al meglio il prossimo scontro al vertice di sabato 7 dicembre quando in casa riceverà il Cerro secondo in classifica.

Il tabellino di Pall. Milano-Virtus Cermenate 70-78

(70 - 78) Parziali:17-18, 34-36, 52-63

Pall. Milano 1958: Marra Paolo 19, Cattaneo Michele 12, Motta Giorgio 10, Fortunati Riccardo 9, Reali Marco 8, Cattaneo Tommaso 6, Gorla Nicolò 2, Paleari Andrea 2, Sabbioni Gabriele 2, Filipponi Matteo ne, Foti Fabrizio ne, Sangalli Alessio ne, All. Della Corte.

Virtus Cermenate: Carioni Matteo 12, Clerici Matteo 11, Lucchini Andrea 11, Verga Phuwin Simone 11, Lakicevic Jovan 8, Lepri Jacopo 7, Molin Leonardo 6, Strambini Pietro 5, Giardini Samuele 4, Cairoli Luca 3, Camara Mamadou ne, Zorzi Federico ne, All. Pogliaghi

Risultati del 9° turno d'andata girone D

Sabato 30 novembre ore 21 Pall. Milano-Virtus Cermenate 70-78, Settimo-Milanotre 72-74, Busnago-Varedo 81-69; domenica 1 dicembre Bocconi-Cerro 63-67, Opera-Gorgonzola 83-88, Seregno-Lissone 68-51, Novate-Robur Somaglia 65-75.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 18; Cerro 14; Pall. Milano 12; Bocconi, Lissone, Milanotre,Gorgonzola 10; Settimo, Busnago 8; Novate, Opera, Robur Somaglia, Seregno 6; Varedo 2.

Programma del 10° turno d'andata girone D

Sabato 7 dicembre Gorgonzola-Seregno, Robur Somaglia-Pall. Milano, Milanotre-Busnago, Varedo-Bocconi, Lissone-Novate, ore 21 Cermenate-Cerro, domenica 8 Opera-Settimo.