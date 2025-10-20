Serie C: Cermenate fa poker, batte la Casoratese e mantiene la vetta solitaria

Continua la marcia imbattuta della Virtus Cermenate nel campionato di Serie C.

La squadra gialloblù allenata da coach Edoardo Pogliaghi nel weekend ha centrato il quarto successo di fila superando in casa anche la Casoratese per 84-66. Virtus che ha preso in mano la gara fin dal primo quarto trascinata da Andrea Lucchini e ben cinque giocatori in doppia cifra. “Sono contento – dice coach Pogliaghi – perché i ragazzi sono stati bravi a rispettare bene il piano partita con grande mentalità e l’energia giusta. Poi con la gara in ghiaccio abbiamo potuto ruotare la rosa in vista di mercoledì quando affronteremo un turno infrasettimanale molto interessante contro Lissone che è una buonissima squadra. Avremo un pò meno tempo per prepararla, ma sono sicuro che i ragazzi rispetteranno il piano partita come sempre preparato al meglio con l’aiuto dei mie preziosi assistenti che mi danno sempre una grande mano”. Già mercoledì infatti si tornerà in campo per il 5° turno con Cermenate attesa ancora da un impegno casalingo non semplice contro il Lissone.

Il tabellino

Parziali: 24-10, 48-25, 70-48

Virtus Cermenate: Lucchini Andrea 19, Tresso Davide 13, Molin Leonardo 12, Verga Phuwin Simone 11, Molteni Mattia 10, Ceppi Stefano 7, Carioni Matteo 5, Bargna Giacomo 4, Torriani Luca 2, Lapetina Federico 1, Lapetina Giacomo, Campi Nicolò ne. All. Pogliaghi.

Casoratese: Basso Matteo 11, Paparella Alessio 9, Zampieri Lorenzo 9, Cividati Lorenzo 7, Barzon Mattia 6, Ferrario Leonardo 5, Ghezzi Mattia 5, Mourtadi Adam 5, Abate Simone 4, Ferrario Andrea 3, Fedorenko Oleh 2, Carnelli Cristian. All. Lostorto.

Risultati del 4° turno d’andata del girone Nord Est C

Sanmaurense-Venegono 81-71, Robur-Settimo 74-77, Milanotre-Seregno 84-87, Varese Academy-Cerro 86-72, Virtus Cermenate-Casoratese 84-66, Opera-Pall. Milano 85-72, Aironi Robbio-Legnano 73-78, Rondnella Sesto-Lissone 72-86.

Classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate 8; Varese Academy, Lissone, Opera, Legnano 6; Casoratese, Robur Varese, Aironi Robbio, Rondinella Sesto, Lissone, Pallacanestro Milano, Settimo, Sanmaurense, Opera 4; Seregno, Cerro 2; Venegono, Milanotre 0.

Programma del 5° turno d’andata

Mercoledì 22 ottobre Varese Academy-Robu Varese, Sanmaurense Pavia-Opera, Venegono-Casoratese, Cerro-Legnano, Pall. Milano-Milanotre, Settimo-Aironi Robbio, ore 21.15 Virtus Cermenate-Lissone; giovedì 24 Seregno-Rondinella Sesto.