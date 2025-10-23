Pallacanestro minors

Serie C: Cermenate fa poker contro il Lissone e mantiene il primato solitario

Ieri sera anche nel turno infrasettimanale la squadra gialloblù ha centrato una nuova vittoria

Serie C: Cermenate fa poker contro il Lissone e mantiene il primato solitario

Cermenate · 23/10/2025 alle 18:19

Continua la corsa solitaria in vetta alla classifica del girone Nord Est C del campionato di Serie C maschile per la Virtus Cermenate.

Che colpo della Virtus in Serie C

Nella sera di ieri, mercoledì 22 ottobre, la Virtus ha vinto anche il turno infrasettimanale superando in casa l’ostico Lissone per 88-74. Gialloblù sempre avanti ma solo dopo l’intervallo, trascinati dal top scorer Stefano Ceppi, sono riusciti a piazzare l’allungo decisivo per poi tenere a distanza il Lissone. Ora la Virtus tornerà in campo sabato sera quando renderà visita al Venegono nel più classico dei testacoda.

Il tabellino

Parziali: 24-19, 47-43, 73-58.

Virtus: Ceppi 23, Molteni 19, Verga 14, Tresso 10, Lucchini 8, Carioni 7, Molin 3, Bargna 2, Torriani 2, Carlotta, Cairoli ne. All. Pogliaghi.

Lissone : Esposito 17, Guidi 14, Villa 10, Galliani 7, Corna 6, Meloni 5, Meregalli 5, Najafi 5, Raffaldi 3, Polinori 2, Colciaghi, Ganna ne, All. Galli.

I risultati del 5° turno del girone Nord Est C

Mercoledì 22 Virtus Cermenate-Lissone 88-74, Varese Academy-Robu Varese 83-67, Sanmaurense Pavia-Opera 80-53, Venegono-Casoratese 82-80, Cerro-Legnano 87-82, Pall. Milano-Milanotre, Settimo-Aironi Robbio 86-63; giovedì 24 Seregno-Rondinella Sesto.

Classifica aggiornata del girone Nord Est C

Virtus Cermenate 10; Varese Academy 8; Lissone, Opera, Sanmaurense, Settimo, Legnano 6; Casoratese, Robur Varese, Cerro, Aironi Robbio, Rondinella Sesto, Pallacanestro Milano 4;  Seregno, Venegono, Milanotre 2.

Stefano Ceppi volto nuovo della Virtus Cermenate
Stefano Ceppi top scorer della Virtus Cermenate
Tu cosa ne pensi?