Serie C, Cermenate mira al big match con Cerro: “Giochiamo in casa e faremo il massimo”

E’ una Virtus Cermenate con i cerotti quella che si prepara a ospitare il big match d’alta quota del 9° turno di ritorno del girone Nord Est di Serie C maschile.

La Virtus spinge in Serie C

Domani sera la capolista gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi riceverà il Cerro seconda forza del girone senza gli infortunati Tresso e Ceppi fermato da un problema al ginocchio: “E’ vero – dice coach Pogliaghi – arriviamo a questo tour de force un pò contati e con qualche defezione importante. Stiamo monitorando il mercato anche se non sembrano esserci elementi a caso nostro. Detto questo però non vogliamo piangerci addosso ma siamo concentrati solo a giocare il meglio possibile la sfida di sabato contro il Cerro. Non saremo al completo ma giocheremo in casa e quindi faremo il massimo per vincere davanti ai nostri tifosi”.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 21/2 Milanotre-Casoratese, Legnano-Rondinella, Conforama-Sanmaurense, Pall. Milano-Venegono, ore 21 Cermenate-Cerro, Opera-Lissone, Seregno-Settimo, 22/1 Robur-Robbio.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate 36; Conforama Varese, Cerro 34; Sanmaurense, Lissone 32; Pall. Milano 26; Milanotre 24; Robur Varese 22, Aironi Robbio, Legnano, Opera 20; Settimo 16; Casoratese, Rondinella 14; Seregno, Venegono 12.