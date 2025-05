Serie C: Cermenate ingoia un "Bocconi" amaro in gara 2, si giocherà tutto nella bella

Niente da fare ieri sera, mercoledì 14 maggio, per la Virtus Cermenate che sperava di chiudere i conti con la Bocconi Milano nella semifinale playoff di Serie C.

Serie C amara

La Virtus ha dovuto incassare una pesante sconfitta in gara 2 che impatta la Serie C e rimanda il verdetto finale alla bella di sabato sera tra le mura amiche . La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi è stata costretta sempre a inseguire i locali che dopo l'intervallo hanno allungato e chiuso la contesa. Sabato sera, 17 maggio, a Cermenate si annuncia una terza sfida davvero molto calda: in palio l'accesso alla finale promozione.

Il tabellino di gara 2 Bocconi-Virtus Cermenate 92-63

Parziali: 27-18, 49-33, 69-43

Bocconi Milano: Atsur 21, Fontana 13, Bordi 9, Marchetti 8, Campeggi 7, Guarise 7, Romagnoli 6, Salerno 6, Cefarelli 5, Ghezzi 4, Mazzola 4, Renoldi 2, All. Favero.

Virtus Cermenate: Lakicevic 13, Lepri 10, Giardini 9, Molin 7, Clerici 5, Verga 5, Botta 3, Cairoli 3, Carioni 3, Lucchini 3, Strambini 2, Camara. All. Pogliaghi).

Gara 1 sabato 10 maggio Virtus Cermenate-Bocconi 71-60

Gara 2 mercoledì 14 maggio Bocconi-Virtus 92-63

Gara 3 sabato 17 maggio ore 18 Cermenate-Bocconi

La vincente della serie Cermenate-Bocconi sfiderà in finale la vincente della semifinale Cerro-Pallacanestro Milano (1-1).