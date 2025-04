Serie C: Cermenate ko in casa con Milanotre, perde il 2° posto

Doppio colpo duro da portare a casa per i virtussini: sconfitta e secondo posto soffiato in Serie C. Ora si attende il match decisivo.

Fine settimana grigio in Serie C

Brutto week-end per la Virtus Cermenate che in casa ha perso la partita con Milanotre e anche il secondo posto nel girone D di Serie C maschile. La formazione gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi come nel match d'andata si è dovuta arrendere al team milanese e ora deve guardarsi le spalle per difendere uno dei primi quattro posti fondamentale in chiave playoff. Decisivo sarà l'ultimo match di regular season in programma domenica prossima ad Opera.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Milanotre 59 - 66

Parziali 12-22, 27-40, 38-53

Virtus Cermenate: Molin Leonardo 18, Carioni Matteo 9, Lakicevic Jovan 7, Lepri Jacopo 7, Lucchini Andrea 7, Cairoli Luca 5, Botta Pierfrancesco 3, Giardini Samuele 2, Strambini Pietro 1, Camara Mamadou, Clerici Matteo, Bargna Giacomo ne, All. Pogliaghi.

Milanotre Basket: Giocondo Giuseppe 18, Colombo Marco 12, Cinquepalmi Nicholas 9, Guidi Alessandro 9, Merlati Andrea 9, Bonora Fabio 7, Tandoi Niccolò 2, El Rawi Marco, Iacono Michael Pedrocchi Andrea, Chiesa Alessandro Carlo, Quaglini Giacomo. All. Pugliese.

I risultati del 12° turno, penultimo di ritorno

Sabato 5 aprile ore 21 Cermenate-Milanotre 59-66, Settimo-Pall. Milano 74-79; domenica 6 Robur Somaglia-Opera 77-70, Seregno-Varedo 75-87, Novate-Cerro 64-74, Bocconi-Lissone 73-66. Gorgonzola-Busnago 60-76.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 38; Pall. Milano 36; Virtus Cermenate, Bocconi 34; Milanotre 32; Settimo 28; Busnago 24; Gorgonzola, Lissone, Opera 22; Seregno 18; Novate, Robur Somaglia 14; Varedo 12.

Il cartellone del 13° turno, ultimo di ritorno

Sabato 12 aprile Cerro-Seregno, Lissone-Robur Somaglia, Busnago-Novate, Milanotre-Gorgonzola, Varedo-Settimo, Pall.Milano-Bocconi; domenica 13 ore 18 Delta Line Opera-Virtus Cermenate.