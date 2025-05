Serie C: Cermenate non passa contro il Luino, ora playoff

Passa Luino nella sfida decisiva in Serie C per il passaggio diretto in B2. Per la Bianchi Group ora è tempo di playoff.

Colpo amaro in Serie C

Partono subito avanti nel primo set le varesotte (2-5, 7-12). Le virtussine provano a ricucire (13-14), ma è nuovamente Luino a prendere la testa (15-19, 18-22), andando a chiudere il parziale 22-25. Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 5-5. Le ospiti conquistano un buon break (5-8, 7-13, 10-18). Cermenate trova un buon filotto di punti (15-18), ma non trova l’aggancio, lasciando nuovamente allungare Luino (15-22), fino al definitivo 17-25. Nel terzo set sempre avanti le varesotte che prendono subito il comando (3-5, 5-10), gestiscono il vantaggio (9-11, 13-16, 13-19), andando a chiudere il parziale 20-25 e l’incontro 0-3.

Foto 1 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 0 - CUMDI LUINO VOLLEY 324^ Giornata Serie C FemminileCermenate (CO) - 17 maggio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 0 - CUMDI LUINO VOLLEY 324^ Giornata Serie C FemminileCermenate (CO) - 17 maggio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 0 - CUMDI LUINO VOLLEY 324^ Giornata Serie C FemminileCermenate (CO) - 17 maggio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 0 - CUMDI LUINO VOLLEY 324^ Giornata Serie C FemminileCermenate (CO) - 17 maggio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Luino conquista così la promozione diretta in serie B2, mentre per la Bianchi Group si aprono le porte dei playoff che vedranno il via già settimana prossima.

Info match

Serie C Femminile - FIPAV Lombardia, 24esima Giornata di Campionato

BIANCHI GROUP CERMENATE 0 - CUMDI LUINO VOLLEY 3 (22-25, 17-25, 20-25)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi, Pusceddu ne, Mancarella 8, Mussida ne, Clerici 8, Celichini ne, Modena 6, Frigerio, Rusconi ne, Maiocchi 1, Crepaldi 7, Liuzzo 2, Castelli (L1), Tortosa (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.