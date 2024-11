Serie C: Cermenate non si ferma e sbanca anche Novate

Weekend doppiamente favorevole per la Virtus Cermenate, vera regina nel girone D del campionato di serie C maschile.

Spettacolo Virtus in serie C

La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi non solo ha confermato la sua imbattibilità, sbancando nel posticipo domenicale dell'8° turno anche il campo di Novate, ma ha allungato in classifica sulla Pall. Milano che è caduta in casa contro Lissone. E sabato prossimo ci sarà proprio il big match Milano-Virtus Cermenate.

Tabellino di O.S.A.L. Novate - Virtus Cermenate 65 - 72

Parziali 14-13, 29-27, 42-47

O.S.A.L. Novate: Sala Stefano 17, Cigada Matteo 14, Isasi Herrera Denzel 11, Torriani Luca 9, Crescentini Lorenzo 4, Ottini Marco 4, Vitelli Marco 4, Gorla Edoardo 2, Benussi Giacomo 0, Villa Nicolò 0, Bisi Andrea ne, Lombardi Luca ne. All. Paduano.

Virtus Cermenate: Lepri Jacopo 17, Giardini Samuele 11, Lucchini Andrea 10, Lakicevic Jovan 9, Molin Leonardo 9, Carioni Matteo 5, Verga Phuwin Simone 4, Cairoli Luca 3, Strambini Pietro 2, Mamadou Diarrah D.C. 2, Clerici Matteo. Zorzi Federico ne. All. Pogliaghi.

Risultati dell'8° turno d'andata girone D

Sabato 23 novembre Busnago-Bocconi 72-71, Cerro-Opera 73-69, Varedo-Gorgonzola 70-79, Pall. Milano-Lissone 54-62; domenica 24 Seregno-Milanotre 76-72, Robur Somaglia-Settimo 72-82, ore 18 OSAL Novate-Cermenate 65-72.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 16; Pall. Milano, Cerro 12; Bocconi, Lissone 10; Milanotre, Settimo, Gorgonzola 8; Novate, Opera, Busnago 6; Robur Somaglia, Seregno 4; Varedo 2.

Programma del 9° turno d'andata girone D

Sabato 30 novembre ore 21 Pall. Milano-Virtus Cermenate, Settimo-Milanotre, Busnago-Varedo; domenica 1 dicembre Bocconi-Cerro, Opera-Gorgonzola, Seregno-Lissone, Novate-Robur Somaglia.