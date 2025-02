Cermenate ospita Settimo per allungare la striscia vincente

La Virtus è pronta a ospitare Settimo per il prossimo turno di Serie C, questa sera il match.

La situazione in Serie C

Sulla scia di tre successi consecutivi è una Virtus Cermenate in gas quella che si prepara a tornare in campo questa sera per il 5° turno di ritorno del girone D di Serie C maschile. La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi torna tra le mura amiche per ricevere il Settimo Milanese già battuto all'andata e per privare ad allungare la sua striscia vincente che le permetterebbe di restare al secondo posto in classifica.

Il cartellone del 5° turno di ritorno

Sabato 15 febbraio alle ore 21 Virtus Cermenate-Settimo, Pall. Milano-Busnago, Varedo-Cerro, Milanotre-Bocconi; domenica 16 Gorgonzola-Robur Somaglia, Seregno-Novate, Opera-Lissone.

La classifica del girone D

Cerro 28; Bocconi, Virtus Cermenate 24; Pall. Milano, Milanotre 22; Settimo 18; Lissone, Busnago 16; Seregno, Gorgonzola, Opera 14; Robur Somaglia, Novate 10; Varedo 6.