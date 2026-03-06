Serie C, Cermenate pronta per il duello al vertice con Varese

Vigilia speciale in casa della Virtus Cermenate, capolista del girone Nord est di Serie C maschile.

Sfida in vetta in Serie C

Domani, sabato 7 marzo, sarà protagonista del big match del 12° turno di ritorno di Serie C sul campo della Conforama Varese, la sua prima inseguitrice. Duello frontale tra le prime due della classe divise da una sola vittoria quella dell’andata conquistata dalla Virtus di misura per 76-74. E anche quella di domani sera a Varese si annuncia come una sfida molto aperta e combattuta come sottolinea il coach gialloblù Lorenz Di Benedetto: “Assolutamente sì, anche se penso sarà diversa dal match dell’andata visto che entrambe le squadre sono molto cresciute in questi mesi. Purtroppo noi ci arriviamo a ranghi ridotti e sarò assente anche Leonardo Molin. In settimana abbiamo lavorato tanto per trovare soluzioni alternative, che la squadra ha recepito molto bene con attenzione e l’intensità giusta. Vogliamo quindi affrontare la Conforama con nuove soluzioni tattiche e con il desiderio di fare bene per proseguire il nostro percorso”.

Programma del 12° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 7 marzo Settimo-Venegono, Milanotre-Cerro, ore 20.30 Conforama Varese-Virtus Cermenate, Opera-Legnano, Lissone-Sanmaurense, Pall. Milano-Aironi Robbio; domenica 8 Robur-Rondinella, Seregno-Casoratese.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate 42; Conforama Varese 40; Lissone, Sanmaurense 36; Cerro 34; Pall. Milano 30; Robur Varese 28; Milanotre, Legnano 24; Opera, Aironi Robbio 22; Settimo 20; Casoratese 18; Rondinella Sesto, Venegono 14; Seregno 12.