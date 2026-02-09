Serie C: Cermenate rimonta la Robur Varese e torna in vetta

Week-end doppiamente positivo per la Virtus Cermenate in Serie C.

Virtus capolista in Serie C

Non solo batte la Robur Varese con una clamorosa rimonta, ma la Virtus torna anche in vetta da sola nel girone Nord Est di Serie C maschile,. approfittando del ko in volata della Conforama Varese. Ma il successo della Virtus diretta da coach Edoardo Pogliaghi è stata davvero sudato visto che per oltre tre quarti è stata costretta ad inseguire e a trovare la zampata vincente nella seconda parte come ammette coach Pogliaghi: “E’ stata davvero difficile, siamo andati anche sotto di 20 ma poi i ragazzi hanno fatto un terzo e quarto quarto memorabili. Abbiamo sofferto l’assenza di Tresso e all’inizio non siamo riusciti a mettere l’aggressività adeguata poi dopo l’intervallo però è cambiata la solfa e ci siamo sbloccati in attacco trascinati da Mattia Molteni. Bene cos abbiamo vinto, mantenuto l’imbattibiltà casalinga e messo in campo un’altra prova di maturità. Ora arriva la sfida delicata con Robbio che anticipa un vero tour de force” . Cermenate infatti tornerà in campo domenica prossima ospite degli Aironi Robbio battuti all’andata per 86-77.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Robur Varese

Parziali: 23-24, 40-59, 67-71

Virtus Cermenate : Molteni Mattia 29, Ceppi Stefano 16, Carioni Matteo 11, Lucchini Andrea 10, Verga Phuwin Simone 10, Molin Leonardo 9, Torriani Luca 3, Bargna Giacomo 1, Cairoli Luca, Campi Nicolò ne, Tresso Davide ne, Colombo Daniele Phillip ne. All. Pogliaghi.

Robur Et Fides Varese : Scodeggio Tommaso 25, Ghezzi Lorenzo 15, Kovac Roberto 14, Ivanaj Nikola 13, Vescovi Edoardo 9, Giglio Mattia 6, Somaschini Tommaso 1, Alesina Jacopo, Fedrigo Giacomo, Bardelli Matteo ne, Comeri Borsi David ne, Coulibaly Abdoulaye ne, All. Biffi

I risultati del 7° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 7 ore 21 Virtus Cermenate-Robur Varese 89-83, Venegono-Legnano 79-90, Cerro-Sanmaurense 80-67, Milanotre-Settimo 75-66, Casoratese-Rondinella 88-86, Opera-Seregno 80-78, Lissone-Robbio 69-55, Pall. Milano-Conforama Varese 67-66.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate 34; Conforama Varese, Cerro 32; Sanmaurense Pavia, Lissone 30; Pall. Milano 26; Robur Varese, Milanotre 22, Aironi Robbio, Legnano 20; Opera 18; Settimo, Casoratese , Rondinella Sesto 14; Seregno, Venegono 12.

Il programma dell’8° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 14 Sanmaurense-Robur Varese, Settimo-Casoratese, Legnano-Milanotre, Conforama Varese-Venegono, Lissone-Pall. Milano; domenica 15 Rondinella-Opera, ore 18 Aironi Robbio-Virtus Cermenate, Seregno-Cerro.