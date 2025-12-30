Serie C: Cermenate riparte da capolista e la Befana porta il 2°Memorial Samu Merlo

Il nuovo anno è alle porte e in casa della Virtus Cermenate tornano a rimbalzare i palloni sul campo di Serie C, dopo qualche giorno di festa.

Pronti a tornare in campo in Serie C

La prima squadra gialloblù capolista nel girone Nord Est di Serie C dopo aver chiuso il girone di andata è pronta a tornare in campo già sabato 3 gennaio, quando in casa aprirà il ritorno ospitando Milanotre. Queste le parole di coach Edoardo Pogliaghi: “Siamo molto soddisfatti di come abbiamo chiuso l’andata anche se abbiamo perso l’ultima partita. Siamo in testa alla classifica con un bilancio di 12 gare vinte e sole tre perse ma sappiamo che possiamo ancora migliorare per arrivare pronti ai playoff. Devo ringraziare i miei giocatori che nonostante questo periodo di festa hanno dato grande disponibilità per allenarsi e preparare il primo turno del 2026 che sabato 3 vedrà ospitare una Milanotre in ripresa”.

Programma del 1° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 3 gennaio Varese Academy-Seregno, ore 21 Virtus Cermenate-Milanotre, domenica 4 Robbio-Casoratese, Settimo-Opera, Legnano-Sanmaurense, Cerro-Pall. Milano; lunedì 5 Robur Varese-Lissone; mercoledì 14 Venegono-Rondinella Sesto.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate 24, Varese Academy, Cerro 22; Sanmaurense, Lissone 20; Pall. Milano 18; Milanotre 16; Legnano, Robur Varese, Settimo 14; Robbio 12; Rondinella Sesto, Opera 10; Seregno, Venegono, Casoratese 8.

Il 6 Gennaio la Virtus ospita il 2° Memorial Samu Merlo

Intanto fervono i preparativi in casa della Virtus Cermenate per la seconda edizione del Memorial “Samu Merlo” un torneo speciale dedicato al piccolo giocatore gialloblù Samuele Merlo, scomparso prematuramente nel novembre 2021 ma che ha lasciato un segno profondo e indelebile nei cuori di tutti. Sarà anche anche una giornata speciale di sport e condivisione, caratterizzata da un quadrangolare Under 13 maschile che vedrà scendere in campo quattro squadre, unite da valori che vanno oltre il risultato. Il torneo vedrà in campo oltre ai padroni di casa della Virtus anche i pari età della Scaligera Verona, della Pallacanestro Bernareggio e del Basket Pescate. Alla mattina le semifinali e nel pomeriggio le due finali.

Il calendario del 2° Memorial Samu Merlo

Martedì 6 gennaio 2026

Ore 9.45 prima semifinale Virtus Cermenate-Scaligera Verona, ore 11.30 seconda semifinale Pallacanestro Bernareggio-Basket Pescate

Ore 15.30 finale 3°-4° posto, ore 17.30 finalissima 1°-2° posto