Serie C: Cermenate sbanca Busnago, chiude la serie e si qualifica per la semifinale

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che, vincendo anche gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie C maschile, è volata in semifinale.

Vittoria in Serie C

Dopo aver vinto la prima partita in casa per 79-53 domenica scorsa, la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi si è ripetuta ieri sera, mercoledì 30 aprile, andando a sbancare il campo della Fortitudo Busnago in volata e al termine di un match combattutissimo per 70-72 chiudendo così la serie per 2-0. Ora in semifinale la Virtus sfiderà al meglio delle tre partite la vincente della serie Bocconi Milano-Settimo che va alla bella.

Il tabellino di Busnago-Virtus Cermenate 70-72

Parziali: 21-16, 35-36, 48-56

Busnago: Casati Simone 11, Boleli Vasconcellos Josuè 10, Arioli Federico 9, Favalessa Matteo 8, Chirico Edoardo 7, Saini Federico 7, Boniolo Andrea 6, Perego Davide 6, Gotti Claudio 4, Mitov Matteo 2, Brigatti Riccardo, Timis Edoardo, All. Ascenzo.

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 18, Verga Phuwin Simone 13, Carioni Matteo 10, Botta Pierfrancesco 8, Lakicevic Jovan 7, Molin Leonardo 7, Strambini Pietro 4, Cairoli Luca 3, Clerici Matteo 2, Giardini Samuele, Zorzi Federico ne, All. Pogliaghi.

Il calendario dei quarti playoff, Serie C

Il calendario completo dei quarti di finale: gara 1 a Cermenate il 27/4 79-53, gara 2 a Busnago il 30/4 70-72. Serie chiusa 2-0 per Cermenate

Le altre sfide dei quarti di finale, Serie C

Lissone-Cerro Maggiore 60-78 (0-2), Settimo-Bocconi Milano 77-70 (1-1), oggi 1 maggio Milanotre- Pallacanestro Milano. (0-1)