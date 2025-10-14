Serie C: Cermenate sbanca il Seregno dei tanti ex, cala il tris ed è sola in testa

Domenica super positiva per la Professional Link Cermenate che ha chiuso il 3° turno d’andata di Serie C andando a sbancare Seregno e volando in vetta al suo girone da sola.
Serie C incredibile per Cermenate
Nuova prova di forza del quintetto gialloblù guidato da coach Edoardo Pogliaghi che ha preso in mano da subito la gara tenendo a distanza gli avversari infarciti da tanti ex. Alla fine vittoria convincente che come detto mantiene imbattibilità e primato per la Virtus. Sugli scudi Mattia Molteni Top scorer.
Il tabellino
Parziali 17-23, 37-52, 53-69
Basket Seregno: Longoni Alessandro 14, Pellizzoni Riccardo 13, Tremolada Michele 11, Villa Lorenzo 11, Cattaneo Francesco 8, Barni Luca 5, Salesi Federico 4, Schiatti Filippo 3, Broggi Mattia 2, Rivolta Samuele, Casati Andrea ne, Luzzi Elia ne, All. Spirelli.
Virtus Cermenate: Molteni Mattia 25, Ceppi Stefano 15, Tresso Davide 14, Torriani Luca 10, Verga Phuwin Simone 8, Bargna Giacomo 7, Carioni Matteo 2, Lucchini Andrea 2, Lapetina R. 2, Lapetina Federico 1, Cairoli Luca, Molin Leonardo. All. Pogliaghi
Risultati del 3° turno d’andata
Sabato 11 ottobre Lissone-Milanotre 78-71, Casoratese-Robur Varese 73-66, Legnano-Varese Academy, Settimo-Rondinella Sesto 77-86, Venegono-Aironi Robbio 79-89, Opera-Cerro 84-75, Pallacanestro Milano-Sanmaurense 77-74; domenica 12 ore 18.30 Seregno-Cermenate 71-86.
Classifica del girone Nord Est C
Virtus Cermenate 6; Varese Academy, Legnano, Casoratese, Robur Varese, Aironi Robbio, Rondinella Sesto, Lissone, Pallacanestro Milano, Opera 4; Settimo, Sanmaurense, Cerro,2; Venegono, Milanotre, Seregno 0.
Programma del 4° turno d’andata, Serie C
Sabato 18 ottobre Sanmaurense-Venegono, Robur-Settimo, Milanotre-Seregno, Varese Academy-Cerro, ore 21 Virtus Cermenate-Casoratese, Opera-Pall. Milano; domenica 12 Aironi Robbio-Legnano, Rondnella-Lissone.