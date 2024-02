Serie C: Cermenate schianta il Mariano 3 set a 0

Cermenate torna dalla trasferta di Mariano, contro l'Union Volley, con una netta vittoria in tasta per 3 set a 0.

Parte avanti Cermenate nel primo set (0-3). Mariano si rifà sotto (4-5), ma le virtussine allungano nuovamente (11-14). Nuova riposta delle padrone di casa (15-15), con le gialloblu che nel finale sono più concrete: 18-19, 20-22, chiudendo 21-25 il parziale.

Nel secondo set, dopo un avvio l’unto a punto fino all’8-8, è Mariano a portarsi avanti (13-11, 17-15). Cermenate impatta 17-17, ma sono le padrone di casa a conquistare un buon break (20-17). Ma la formazione di coach Rutigliano non è doma e prima rimette tutto in equilibrio sul 20-20, poi allunga (20-23) andando a vincere il parziale 23-25.

Il terzo set è tutto di Cermenate che parte avanti (3-6, 5-11), amministra il vantaggio (7-13, 8-16, 8-20) e chiude 10-25 il parziale e l’incontro 3-0.

“Sapevamo di dover soffrire. Mariano in casa loro è difficile per tutti. Difendono e non mollano un centimetro. I primi due set si sentiva in campo la paura di accelerare, di sbagliare. Nel terzo set, invece, le ragazze hanno giocato molto più tranquille, comandando gioco e set. Bravissima Michela che alla prima da titolare ha trascinato la squadra a fine partita con un servizio decisivo. Bravissime tutte! Ora come sempre testa alla prossima… e sarà l’ennesima battaglia”.