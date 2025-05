Serie C: Cermenate si ferma alla bella, in finale ci va la Bocconi

Si è fermata sul più bello la corsa della Virtus Cermenate verso la finale di Serie C maschile.

Stop della Virtus in Serie C

Per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi è stata fatale la bella della serie di semifinale giocata nel week-end in casa contro la Bocconi Milano. Una partita che non ha deluso le attese e il folto pubblico sulle tribune. Cermenate avanti per oltre tre quarti ma nel finale gli ospiti hanno saputo reagire e mettere la freccia andando a vincere e centrare la qualificazione alla finale. Per la Virtus si chiude così a un passo dalla finale un'ottima stagione che l'ha vista assoluta protagonista fin dall'inizio.

Il tabellino di gara 3 Viìrtus Cermenate-Bocconi Sport Team Milano 76 - 85

Parziali: 15-12, 35-34, 52-49

Virtus Cermenate: Verga 20, Lakicevic 13, Lepri 11, Lucchini 9, Molin 9, Clerici 7, Cairoli 5, Strambini 2, Botta, Carioni, Giardini, Camara ne, All. Pogliaghi.

Bocconi Milano: Atsur 21, Guarise 17, Campeggi 14, Bordi 11, Cefarelli 8, Renoldi 7, Fontana 4, Ghezzi 3, Marchetti, Romagnoli, Salerno, Mazzola ne, All. Favero.

Riepilogo della serie di semifinale, Serie C

Gara 1 sabato 10 maggio Virtus Cermenate-Bocconi 71-60

Gara 2 mercoledì 14 maggio Bocconi-Virtus 92-63

Gara 3 sabato 17 maggio Cermenate-Bocconi 76-85

La Bocconi sfiderà in finale affronterà Cerro che ha battuto Pallacanestro Milano (2-1).