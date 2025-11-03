Serie C: Cermenate si riscatta subito e sbanca il campo della Robur Varese

La Virtus corsara rialza la testa e si conferma in vetta al girone Nord Est C.

La Virtus Cermenate si è rialzata subito e ha ripreso la sua marcia in vetta alla classifica del girone Nord Est C di serie C.

Riscatto da Serie C

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha dimenticato in fretta la prima sconfitta stagionale, andando a sbancare nel week-end appena trascorso il campo della Robur Saronno per 61-73, al termine di una gara che l’ha vista sempre avanti, con ben cinque giocatori in doppia cifra.

Il tabellino

Parziali: 15-20, 27-38, 41-53

Robur Varese: Ivanaj Nikola 17, Alesina Jacopo 13, Ghezzi Lorenzo 10, Scodeggio Tommaso 10, Bardelli Matteo 5, Dal Ben Giovanni 5, Coulibaly Abdoulaye 1, Costa Sousa Frank, Giglio Mattia, Somaschini Tommaso, Vescovi Edoardo, Fedrigo Giacomo ne, All. Biffi.

Virtus Cermenate: Ceppi Stefano 13, Tresso Davide 13, Lucchini Andrea 11, Molin Leonardo 11, Verga Phuwin Simone 10, Molteni Mattia 8, Carioni Matteo 5, Torriani Luca 2, Bargna Giacomo, Cairoli Luca, Lapetina Riccardo. All. Pogliaghi.

I risultati del 7° turno d’andata girone Nord Est C

Sanmaurense-Cerro 56-70, ore 18 Robur Varese-Cermenate 61-73, Legnano-Venegono79-70, Settimo-Milanotre 61-68, Varese Academy-Pall. Milano 81-75, Rondinella Sesto-Casoratese 86-82, Robbio-Lissone 76-78, Seregno-Opera 90-81.

Classifica girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 12; Lissone, Legnano 10; Sanmaurense, Cerro, Rondinella Sesto 8; Opera, Settimo, Aironi Robbio, Pall. Milano 6; Casoratese, Robur Varese, Venegono, Seregno, Milanotre 4.

Ottavo turno d’andata, girone Nord Est C

Sabato 8 Casoratese-Settimo, Milanotre-legnano, Cerro-Seregno, Venegono-Varese Academy; ore 21 Virtus Cermenate -Aironi Robbio, Pall. Milano-Lissone, Opera-Rondinella Sesto; domenica 9 Robur Varese-Sanmaurense Pavia.