Serie C, Cermenate stasera ospita Lissone per difendere il primato: “Per noi è un bel test”

Sulla scia delle prime quattro vittorie consecutive questa sera la Virtus Cermenate torna in campo per il 5° turno infrasettimanale di Serie C maschile che la vede da capolista ospitare il Lissone (ore 21).

Sfida per il primato in Serie C

Si tratta della seconda partita consecutiva in casa ma anche un banco di prova impenativo per la squadra gialloblù allenata da coach Edoardo Pogliaghi che ammette: “Per noi quello di stasera è un bel test davvero interessante contro un’ottima squadra come Lissone che ha confermato il suo buon momento anche nell’ultimo turno andando a vincere a Sesto. Sono un gruppo esperto con tanti giocatori che si conoscono e che ulteriormente si è rinforzato in estate. Abbiamo avuto meno tempo per preparare questa sfida ma stiamo bene e sono certo che i ragazzi approcceranno ancora una volta bene la gara e seguiranno il piano partita che abbiamo preparato con i miei preziosi assistenti”.

Programma del 5° turno d’andata

Mercoledì 22 ottobre Varese Academy-Robu Varese, Sanmaurense Pavia-Opera, Venegono-Casoratese, Cerro-Legnano, Pall. Milano-Milanotre, Settimo-Aironi Robbio, ore 21.15 Virtus Cermenate-Lissone; giovedì 24 Seregno-Rondinella Sesto.

Classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate 8; Varese Academy, Lissone, Opera, Legnano 6; Casoratese, Robur Varese, Aironi Robbio, Rondinella Sesto, Lissone, Pallacanestro Milano, Settimo, Sanmaurense, Opera 4; Seregno, Cerro 2; Venegono, Milanotre 0.