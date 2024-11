Serie C: Cermenate vincente contro il Seregno degli ex

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che sfrutta a dovere il fattore campo nel 6° turno per mantenere primato e imbattibilità nel girone D di serie C.

I gialloblù guidano la serie C

Quanta fatica per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi che ha sudato e non poco per domare il Basket Seregno dell'ex tecnico Gilberto Spinelli con tanti ex virtussini in campo da Broggi a Tremolada, da Pellizzoni a Colombo. Infatti, sono stati gli ospiti a partire meglio e tener testa, fino alla fine, ai locali. La Virtus solo negli ultimi secondi grazie ai liberi di Clerici è riuscita a trovare i due punti che hanno allungato la striscia vincente alla squadra di coach Pogliaghi. Virtus che tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa contro il Varedo.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Basket Seregno 56 - 54

Parziali 15-25, 27-38, 44-44

Virtus Pall. Cermenate: Lepri Jacopo 15, Lucchini Andrea 13, Molin Leonardo 10, Giardini Samuele 7, Clerici Matteo 5, Lakicevic Jovan 4, Cairoli Luca 2, Botta Pierfrancesco 0, Camara Mamadou 0, Carioni Matteo 0, Strambini Pietro 0, Bello A. 0, All. Pogliaghi Edoardo, Ass. Borghetti Matteo - Cremona Giammarco

Basket Seregno: Broggi Mattia 13, Pennati Andrea 11, Tremolada Michele 9, Rivolta Samuele 6, Schiatti Filippo 6, Barni Luca 4, Colombo Tommaso 3, Pellizzoni Riccardo 2, Appennini Luca 0, Casati Andrea 0, Sanfilippo Leonardo 0, All. Spinelli Gilberto, Ass. Marta Marco - Scuratti Stefano

Programma del 6° turno d'andata girone D

Sabato 9 novembre ore 21 Cermenate-Seregno 56-54, Varedo-Milanotre 65-66, Pall. Milano-Novate 67-60, Cerro-Lisson 81-69; domenica 10 Bocconi-Robur Somaglia 75-65, Opera-Busnago 55-66, Nuova Argentia Gorgonzola-Settimo 74-72.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 12; Cerro, Pall. Milano 10; Bocconi ; Lissone, Novate, Opera, Settimo, Lissone, Milanotre 6; Robur Somaglia, Busnago, Gorgonzola 4; Varedo 2; Seregno, 0.

Programma del 7° turno d'andata girone D

Sabato 16 novembre Settimo-Bocconi, Milanotre-Cerro, Opera-Pall. Milano, Lissone-Busnago, ore 21 Cermenate-Varedo domenica 18 Gorgonzola-Novate, Seregno-Robur Somaglia.