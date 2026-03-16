Serie C: Cermenate torna al successo contro Opera e lancia il rush finale

Fine settimana positivo per la Virtus Cermenate che ritrova il successo in Serie C.

La Virtus torna a vincere in Serie C

La Virtus si conferma in vetta nel girone Nord Est al fianco della Conforama Varese quando mancano solo due gare al termine della regular season. Ma la vittoria contro Opera non è stata facile per i gialloblù di coach Lorenz Di Benedetto che solo nel quarto tempo sono riusciti a prendere in mano le gare e piazzare il parziale vincente.

Il tabellino Virtus Cermenate-Opera Basket Club

Parziali: 23-18, 44-46, 62-64

Virtus Cermenate: Andrea Maria Lucchini 21, Mattia Molteni 16, Simone Phuwin Verga 14, Matteo Carioni 10, Davide Tresso 10, Giacomo Bargna 8, Luca Maria Torriani 6, Luca Cairoli 4, Leonardo Ettore Molin 2, Mirko Rossi, Matteo Lechanoine, Stefano Ceppi, Giulio Romussi, Daniele Phillip Colombo, Tommaso Carlotta, Nicolò Camp, Federico Lapetina, Riccardo Lapetina, Federico Zorzi. All. Di Benedetto.

Opera Basket Club: Mario Camurati 24, Simone Riboli 16, Domenico D’Ambrosio Angelillo 12, Giovanni Albiero 9, Tommaso Dal Cero 6, Andrea Rana 5, Francesco Emanuelli 1, Leonardo Rota, Samuele Giardini, Matteo Binaghi, Federico Costa ne, Samuele Goffi ne. All. Baudino.

Risultati del 13° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 14 marzo Sanmaurense-Settimo 63-53, Venegono-Cerro 73-84, Legnano-Pall. Milano 84-74, Casoratese-Lissone 85-83, Rondinella-Milanotre , ore 21 Virtus Cermenate-Opera 91-73, domenica 15 Robur Varese-Seregno 95-71, Aironi Robbio-Conforama Varese 67-74.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate, Conforama Varese 44; Sanmaurense 40; Lissone, Cerro 36; Pall. Milano 32; Robur Varese 30; Legnano 28; Milanotre 26; Opera, Aironi Robbio, Settimo, Casoratese 22; Rondinella Sesto 16; Venegono 14; Seregno 12.

Programma del 14° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 21 marzo Milanotre-Aironi Robbio, Cerro-Casoratese, ore 18.30 Settimo-Cermenate, Lissone-Legnano, Opera-Conforama Varese, Pall. Milano-Robur, domenica 22 Rondinella Sesto-Sanmaurense, Seregno-Varedo.