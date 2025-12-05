Serie C: Cermenate vince il posticipo d’alta quota contro Varese e scappa via

La Virtus Cermenate scappa via in Serie C, inanellando un’altra vittoria importante.

La Virtus scappa in Serie C

Ieri sera la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha vinto anche il posticipo del 12° turno del girone Nord Est domando in volata la Conforama Varese e allungando sulla stessa il vantaggio a 4 punti. Un’altra prova di forza per i brianzoli che ora salgono a quota 20 punti ma già sabato sera torneranno in campo per il 13° turno andando a rendere visita a Opera. Soddisfatto coach Pogliaghi: ” Ieri abbiamo vinto bene anche se con qualche brivido nel finale quando ci hanno recuperato e sorpassato. Alla fine però l’abbiamo portata a casa e ora siamo a + 4 sulle inseguitrici. Siamo contenti e pensiamo già a Opera che affrontiamo sabato. Cercheremo di mantenere questo buon trend e difendere il margine di vantaggio. Vincendo potremmo anche migliorare il record positivo dell’anno scorso salendo a 11 vittorie contro sole 2 sconfitte. Non sarebbe male dai”.

Il tabellino Virtus Cermenate-Conforama Varese

Parziali: 22-22, 46-37, 60-56.

Virtus: Molteni 25, Lucchini 13, Tresso 13, Ceppi 8, Carioni 6, Torriani 4, Verga 4, Molin 3, Cairoli, Bargna ne, F. Lapetina ne, R. Lapetina ne, All. Pogliaghi. Conforama Varese: Nantah 18, Pinzi 18, Verona 13, Ewanke 11, Giacomelli 7, Bosio 3, Franceschet 2, Slimani 2, Aletti, Ferazzi ne, Vannini ne, All. Gardini).

I risultati del 12° turno del girone Nord Est

Sabato 29 Casoratese-Seregno 77-67, Sanmaurense-Lissone 88-66, Cerro-Milanotre 92-87, Legnano-Opera 77-82, Venegono-Settimo 85-79; domenica 30 Robbio-Pall. Milano 63-76, Rondinella-Robur 81-93; mercoledì 3/12 Virtus Cermenate-Conforama Varese 76 – 74.

La classifica aggiornata del girone Nord Est

Cermenate 20, Varese Academy, Lissone, Cerro 16; Pall. Milano Sanmaurense 14; Milanotre, Legnano, Settimo, Robur 12; Rondinella, Opera 10; Robbio, Seregno 8; Venegono 6; Casoratese 4.

Il programma del 13° turno del girone Nord Est

Sabato 6 dicembre Cerro-Venegono, Milanotre-Rondinella Sesto, Settimo-Sanmaurense, Varese Academy-Aironi Robbio, Pall. Milano-Legnano, Lissone-Casoratese, ore 21 Opera-Virtus Cermenate; domenica 7 Seregno-Robur Varese.