Serie C: Cermenate vince al fotofinish a Varedo 73-75

Colpo della Virtus nel campionato di basket di Serie C che riesce a vincere a Varedo e confermare il secondo posto in classifica.

Serie C, vittoria al fotofinish

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che si rialza dal ko con Seregno andando a sbancare nel week-end Varedo nel 7° turno di ritorno di serie C maschile. La vittoria del team gialloblù diretto da coach Edoardo Pogliaghi però a dispetto della classifica è stata molto sofferta. Pur essendo stata avanti sempre la Virtus ha rischiato grosso nel finale visto che i locali hanno avuto il pallone della vittoria che si è infranto sul ferro a fil di sirena. Cermenate resta così al secondo posto in classifica e tornerà in campo sabato prossimo, 8 marzo, in casa contro Novate.

Il tabellino di Varedo-Cermenate 73-75

Parziali 21-26, 35-44, 56-64

Pol. Varedo : Pirotta Tommaso 23, Dinatale Giulio 12, Scialabba Giovanni 12, Bassani Matteo 11, Iannicello Simone 8, Meroni Aron 5, Corti Tommaso 2, Carrera Alessandro, Veggetti Matteo, Galasso, Barison Cole Alexander ne. All. Vianello.

Virtus Cermenate : Clerici Matteo 17, Lepri Jacopo 13, Molin Leonardo 11, Verga Phuwin Simone 10, Camara Mamadou 8, Lakicevic Jovan 6, Lucchini Andrea 6, Giardini Samuele 4, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Botta Pierfrancesco ne, Strambini Pietro ne, All. Pogliaghi.

I risultati del 7° turno di ritorno

Robur Somaglia-Seregno 86-87, Cerro-Milanotre 87-72, Busnago-Lissone 78-62, Varedo-Cermenate 73-75, Pall. Milano-Opera 95-81, Bocconi-Settimo 76-81, Novate-Gorgonzola 62-73.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 32; Virtus Cermenate, Pall. Milano 28; Milanotre 26; Bocconi 24; Settimo 22; Busnago 20; Lissone, Gorgonzola, Seregno 18; Opera 16; Novate, Robur Somaglia 12; Varedo 6.

Il cartellone del 8° turno di ritorno

Sabato 8 marzo Milanotre-Seregno, Settimo-Robur Somaglia, Lissone-Pall. Milano: ore 21 Cermenate-Novate; domenica 9 Bocconi-Busnago, Opera-Cerro, Gorgonzola-Varedo.