Serie C: Cermenate vince al tie break col Colverde

Serie C: vittoria al tiebreak per la Bianchi Group che, nel derby di alta classifica, batte Colverde e si mantiene in testa a +2 su Luino.

In Serie C vince Cermenate

Primo set contratto delle virtussine che partono sotto (5-3, 12-7). Colverde non rallenta (18-9), andando a vincere il parziale 25-15. Più equilibrato il secondo set, con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 6-6. Le padrone di casa conquistano un buon break (107, 12-9), ma la formazione di coach Rutigliano si rifà sotto, impattando sul 17-17. Nuovo allungo di Colverde (21-18, 24-22). La Bianchi Group ci prova (24-24), ma le padrone di casa chiudono ai vantaggi 26-24 il parziale. Si riscatta Cermenate nel terzo set. Partono infatti forte le ospiti (3-7). Colverde accorcia (7-9), ma le virtussine riconquistano un buon break (8-12, 10-18), che portano fino alla fine (11-22) vincendo 15-25 il parziale. Avvio equilibrato di quarto set (4-4). Colverde si porta in testa (8-4). La Bianchi Group si rimette in scia impattando sul 9-9 e portandosi in testa (11-15). Le padrone di casa accorciano (15-17), ma Cermenate si riporta in testa (17-23) vincendo 19-25 il parziale. Il tiebreak è giocato punto a punto dalle due formazioni fino al 6-6. Colverde si porta in testa di un break (8-6), che mantiene fino al 14-12, quando è Cermenate a prendere in mano il gioco trovando un buon filotto di punti che ribalta il parziale e chiude l’incontro 14-16. Per Cermenate una vittoria che conferma il primo posto in classifica a due punti da Luino che ha vinto 1-3 contro Pool Volley Alta Brianza.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Kaire Sport sabato 29 marzo 2025 alle 21.00 a Cermenate.

Foto 1 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedPOLISPORTIVA COLVERDE 2 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3Serie C Femminile 2024/25 Lombardia - 20^ GiornataCermenate (CO) - 22 marzo 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedPOLISPORTIVA COLVERDE 2 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3Serie C Femminile 2024/25 Lombardia - 20^ GiornataCermenate (CO) - 22 marzo 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedPOLISPORTIVA COLVERDE 2 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3Serie C Femminile 2024/25 Lombardia - 20^ GiornataCermenate (CO) - 22 marzo 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 3 - TECNOTEAM ALBESE 1Serie C Femminile 2024/25 Lombardia - 19^ GiornataCermenate (CO) - 15 marzo 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Info match

Serie C Femminile - FIPAV Lombardia - ventesima Giornata di Campionato

POLISPORTIVA COLVERDE 0 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3 (25-15, 26-24, 15-25, 19-25, 14-16)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 8, Pusceddu ne, Mancarella 12, Modena 21, Mussida ne, Clerici 11, Frigerio, Rusconi ne, Maiocchi ne, Crepaldi 8, Liuzzo 10, Castelli (L1), Tortosa (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.