Serie C: Cermenate vince con un 3-0 casalingo

Parte con un 3-0 casalingo contro la giovane Cabiate il percorso della Bianchi Group Cermenate in campionato.

Trionfo casalingo per le virtussine

Avvio equilibrato fino al 7-7. Le virtussine si bloccano e lasciano allungare Cabiate fino al 7-16. Quando il parziale sembra scritto la Bianchi Group Cermenate tira fuori l’orgoglio ed, azione su azione, ricuce (11-16, 15-17, 19-20) impattando sul 23-23. Il finale è punto a punto con le padrone di casa che vincono ai vantaggi il parziale 26-24. Il secondo set è tutto di marca gialloblu: 4-2, 7-3, 12-7, 16-7, 20-10 chiudendo 25-12 il parziale. Anche il terzo set è sulla falsa riga del precedente con la Bianchi Group Cermenate che parte avanti (4-2, 8-4, 13-7), amministra (16-12) e chiude 25-15 il parziale e l’incontro 3-0.

Il commento

Coach Rutigliano commenta così il match: “Non vedevamo l’ora di iniziare e forse questo ci ha traditi perché nel primo set abbiamo commesso tantissimi errori. Davvero troppi errori abbiamo concesso tanto attaccando poco e con pochissime idee per fortuna l’esperienza ci ha portato a chiudere il sette il nostro favore. Secondo il terzo set invece siamo partiti con la testa giusta non ci siamo nascosti abbiamo spinto quando dovevamo farlo e anche bene ancora qualche errore di troppo ricezione, ma cercheremo di migliorare bene per i tre punti bene per l’inizio, ma adesso come sempre testa a lunedì perché bisognerà incontrare un nuovo avversario.Davvero troppi errori! Abbiamo concesso tanto, attaccando poco e con pochissime idee. Per fortuna l’esperienza ci ha portato a chiudere il set in nostro favore. Nel secondo il terzo set invece siamo partiti con la testa giusta, non ci siamo nascosti e abbiamo spinto quando dovevamo farlo e lo abbiamo fatto anche bene. Ancora qualche errore di troppo ricezione, ma cercheremo di migliorare. Bene per i tre punti, ma adesso come sempre testa a lunedì perché bisognerà incontrare un nuovo avversario”. Nel prossimo turno di campionato Bianchi Group Cermenate sfiderà Futura Volley Giovani sabato 19 ottobre 2024 alle ore 21 a Busto Arsizio (VA).

Info match

Prima Giornata Serie C Femminile 2023/2024 - FIPAV Lombardia

BIANCHI GROUP CERMENATE 3

ITALTEX CABIATE 0 (26-24, 25-12, 25-15)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 5, Pusceddu, Mancarella 7, Mussida 1, Clerici 7, Celichini, Modena 11, Frigerio, Rusconi 1, Maiocchi 6, Crepaldi 12, Liuzzo ne, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.