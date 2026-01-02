Serie C: Coach Pogliaghi carica la Virtus alla vigilia della prima del 2026: “Con Milano3 gara non semplice”

Le festività non sono ancora finite, ma c’è chi già torna in campo per aprire il 2026 agonistico di Serie C.

Cermenate apre il 2026 in Serie C

La Virtus Cermenate è già alla vigilia del primo impegno del nuovo anno in Serie C visto che domani, sabato 3 gennaio, aprirà il girone di ritorno ospitando in casa alle ore 21 (arbitri Castoldi-Ferrandes) il Milano3, già battuto all’andata nell’esordio del 27 settembre scorso per 51-67. Così Edoardo Pogliaghi, coach della Virtus fotografa il match: “Ripartiamo da capolisti e affrontando subito una gara non semplice contro Milano3, squadra buona e data in ripresa. Un turno anomalo come quelli alla ripresa dopo le festività. Ecco perché voglio ringraziare la mia squadra per l’impegno e la disponibilità data in questi giorni dimostrando presenza e serietà anche in questo periodo dell’anno”.

Programma del 1° turno di ritorno del girone Nord Est

Sabato 3 gennaio Varese Academy-Seregno, ore 21 Virtus Cermenate-Milanotre, domenica 4 Robbio-Casoratese, Settimo-Opera, Legnano-Sanmaurense, Cerro-Pall. Milano; lunedì 5 Robur Varese-Lissone; mercoledì 14 Venegono-Rondinella Sesto.

La classifica del girone Nord Est, Serie C

Virtus Cermenate 24, Varese Academy, Cerro 22; Sanmaurense, Lissone 20; Pall. Milano 18; Milanotre 16; Legnano, Robur Varese, Settimo 14; Robbio 12; Rondinella Sesto, Opera 10; Seregno, Venegono, Casoratese 8.