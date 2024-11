Serie C: Villa Guardia sbanca Trezzano e torna in vetta

Per 44-45, il Gs Villa Guardia vince e torna in vetta alla classifica del girone Ovest di serie C femminile.

Colpo grosso in serie C

Colpo grosso quello messo a segno ieri sera, lunedì 4 novembre, dal GS Villa Guardia che nel posticipo del 5° turno d'andata di serie C femminile ha sbancato in volata Trezzano per 44-45 riagganciando così la vetta del girone Ovest. Il GSV di coach Fabrizio Molteni si è rialzato subito dopo il ko subito a Mariano, anche se vincere non è stato semplice. Dopo un'ottima partenza, infatti, la squadra lariana si è fatta rimontare dalle locali che hanno chiuso avanti al 30'. Negli ultimi minuti però trascinata da Benedetta Visiello e Vittoria Ravasi Villa Guardia è riuscita a piazzare la zampata vincente che vale il primato.

Il tabellino di Trezzano-Villa Guardia 44-45

Parziali: 7-18, 17-29, 35-32.

GSV: Ravasi 8, Bianchi 8, Galbiati 4, Visiello 15, Della Bosca 3, Barozzi, Quadroni 3, Vitangeli, Mariani 2, Palermo 2, Montorfano, Brescianelli. All. Molteni.

Il cartellone del 5° turno girone Ovest

Mercoledì 30 Gavirate-Tradate 65-53; giovedì 31 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano 62-25; sabato 2 novembre Sondrio-San Gabriele 56-52, domenica 3 Lecco-Fernese 74-57, Vittuone-Vertematese 55-58, Corsico-Ardor Bollate 56-45; lunedì 4Trezzano-Villa Guardia 44-45.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio, Corsico, Gs Villa Guardia 8; Gavirate, Legnano, Vertematese, Lecco 6; Fernese, Trezzano, Mariano 2; Bollate, Tradate 0.

Questo il programma del 6° turno del girone Ovest

Giovedì 7 Tradate-Vertematese; venerdì 8 Gavirate-Corsico, Fernese-Aba Legnano; sabato 9 Sondrio-Lecco, domenica 10 ore 18 San Gabriele -Villa Guardia, Ardor Bollate-Vittuone, Trezzano-Nonna Papera Mariano.