Serie C: domenica agrodolce per le lariane, colpo GSV e stop per Vertemate

I posticipi domenicali del 6° turno di ritorno in Serie C hanno visto protagoniste le due squadre lariane nel girone B ma con opposti esiti.

Serie C agrodolce

Colpo grosso che vale mezza qualificazione ai playoff per il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che è andato a sbancare il difficilissimo campo del Basket Lecco Women secondo in classifica mai battuto in casa fino a domenica 22 febbraio. Meno bene, invece, è andata alla squadra di Vertemate battuta nettamente a Corsico come ammette coach Luca Zanotti: “Siam partiti anche bene ma poi ci siamo spenti, peccato. Ora ci attendono due gare consecutive in casa difficili contro Gavirate e Lecco con l’obbligo di riscattarci”.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone B

Gavirate-Valmadrera 71-54, Fernese-Tradate 32-56; Legnano-Sondrio 53-48, Gallarate-Bollate 94-55; domenica 22 Broni-Pro Patria 60-36, Lecco-Villa Guardia 43-54, Corsico-Vertematese 66-44.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 36; Lecco 32; Gavirate 28; Tradate 26; Sondrio 24; Vertematese 22; Villa Guardia, Corsico 20; Legnano 14; Fernese, Bollate, Broni 12; Pro Patria 4; Valmadrera 2.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone B

Venerdì 27 Fernese-Lecco, ore 21.30 Vertematese-Gavirate, Pro Patria Busto-Aba Legnano, sabato 28 Sondrio-Corsico, Valmadrera-Gallarate, ore 21.30 Villa Guardia-Tradate; domenica 1 marzo Ardor Bollate-Broni.